المتحدث العسكرى : مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:31 مساءً - إستمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الإغاثية التى يحتاجها سكان القطاع بصفة عاجلة بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة .

نفذت القوات الجوية المصرية والأردنية أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات ومعونات الإغاثة الإنسانية للتخفيف من المعاناة عن المواطنين الفلسطينيين بالمناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية بقطاع غزة .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية للتخفيف من تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأحوال المعيشية داخل القطاع .