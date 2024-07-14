لطلاب الثانوية العامة ..تعرف على برنامج معلمة التربية للطفولة المبكرة (باللغة الإنجليزية)...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:31 مساءً - يسعى برنامج معلمة التربية للطفولة المبكرة (باللغة الإنجليزية) الى الإعداد المتكامل للخريج وفق الأسس العلمية النظرية والتطبيقية، التربوية والأكاديمية، بما يمكنه من القيام بدوره كمعلم ومربي مستخدما المهارات التخصصية والتربوية والعامة في مجال عمله، متقن للغتين العربية و الإنجليزية مستخدم لهما في التواصل مع الطفل والأسرة والمجتمع.

ويهدف البرنامج إلى إعداد الطالب بشكل يتواءم مع متطلبات سوق العمل وتنمية مهاراته الذاتية للتعلم المستمر والارتقاء المهني مع تمكينه من توظيف المعلومات والمهارات المكتسبة لتطوير قدرات الطفل كما يهدف إلى تعزيز قدرة الطالب على تطبيق المعارف المتخصصة لحل المشكلات المهنية في مجال التربية للطفولة المبكرة وفقا للإمكانات المتاحة ويركز البرنامج على غرس الوعي بأهمية الممارسات المهنية المنتظمة لتحقيق جودة الأداء المهني بالإضافة إلى إكساب الطالب المهارات المهنية والمعلومات اللازمة لاستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة في مجال معلمة التربية للطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية وأخيرا يهدف البرنامج إلى تزويد الطالب بالمهارات والقيم الضرورية لتعليم الأطفال في المؤسسات المتخصصة بتربية الطفولة المبكرة

يقدم البرنامج فرصة لخريجي البرنامج للعمل مدارس منتسوري في مصر والعالم، الروضات بمدارس اللغات والمدارس الدولية، مجال الاعلام حيث يعد البرنامج الخريج للعمل في الإذاعة والتليفزيون والصحافة والمكتبات العامة والمدرسية والملحقة بالروضات الحكومية والخاصة، والمجال الطبي في العيادات والمستشفيات التي تقدم خدمات للأطفال.

وايضا مجالات رعاية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسات إنتاج الوسائل والأدوات التعليمية، ومجال التعليم: الروضات التابعة للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تستهدف التعليم باللغتين العربية والانجليزية في مصر والعالم العربي والدول الأجنبية، والحضانات ومؤسسات رعاية الأطفال تحت سن 8 سنوات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وايضا قصور ثقافة الطفل، وريادة الأعمال في مجال الطفولة المبكرة.