نائب وزير الصحة تؤكد على أهمية دور القابلات ومقدمي المشورة الأسرية في تحسين الخصائص السكانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:32 مساءً - خلال متابعتها تنفيذ برامج إعداد المدربين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية.

د.عبلة الألفي : نستهدف نشر الوعي بضرورة تخفيض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا وزيادة معدلات الولادات الطبيعية الآمنة وتعزيز خدمات حديثي الولادة.

شهدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، مساء السبت، فعاليات إطلاق المرحلة الأولى لدورة إعداد مدربي أطباء النساء والتوليد على برنامج القبالة ، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 17 يوليو الجاري ، حيث يشمل التدريب مشاركون من 8 محافظات ، هي مطروح، الإسكندرية، دمياط، البحيرة، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، بضرورة متابعة تنفيذ برامج تأهيل ورفع كفاءة الفرق الطبية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق أحدث طرق التدريب.

قالت نائب الوزير خلال اجتماعها بالمتدربين، إننا نعمل على زيادة معدلات الولادة الطبيعية الأمنة على مستوى الجمهورية ، وتخفيض معدلات الولادة القيصرية في مصر والتي تصنف أنها الأعلى دوليا ، وذلك لتلافي مضاعفات الجراحة وتهديد حياة الأم نتيجة القيصرية المتكررة.

أكدت " الألفي " على أهمية تخفيض معدلات الولادة القيصرية ، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى تخفيض معدلات دخول حديثي الولادة للحضانات والتي تتراوح في مصر ما بين 20 و25% مقارنة بنسبة 10% عالميا ، كما أن الولادات القيصرية تتسبب في زيادة عدد الأطفال التي تحتاج عناية مركزة بعد الولادة نتيجة زيادة معدلات الولادات المبكرة المرتبطة بالقيصرية المتكررة، وارتفاع معدلات الأطفال المبتسرين في مصر والتي تعدت ضعف المعدلات العالمية.

وأشارت إلى أن زيادة معدلات الولادة الطبيعية الآمنة ، سيزيد من معدلات الرضاعة الطبيعية وتطبيق الحضن الدافىء في الساعة الأولى من الولادة ، وما يرتبط بها من تخفيض معدلات التوحد والتقزم وسوء التحصيل المدرسي.

وأضافت أن التكامل بين إعداد فرق القبالة على مستوى الجمهورية ، يتزامن مع إعداد فرق مقدمي المشورة الأسرية المتكاملة ، الذين سيقومون بتقديم المشورة للأم قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة ، داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ، ومن ثم تسهيل مهمة القابلات في إقناع الأم بأهمية الولادة الطبيعية وتطبيق الحضن الدافىء بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف المبادرة في زيادة معدلات الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية وتحسين خدمات حديثي الولادة.

وأشارت إلى أن المفهوم المجتمعي للقبالة ، يعني الاهتمام بالأسرة من مشورة ما قبل الزواج ، مرورا بفترة الحمل وما حول الولادة ثم حديثي الولادة وحتي نهاية الطفولة ، داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والزيارات المجتمعية ، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف الوزارة في زيادة معدلات الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية وتحسين خدمات حديثي الولادة.

وأكدت " نائب الوزير " أن البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها للأطباء والتمريض ، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية ، تستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمة المقدمة في فترة ما حول الولادة، ومن ثم محاصرة المعدلات المرتفعة للقيصرية وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية وتحسين الخصائص السكانية.

وفي ذات السياق أشارت نائب وزير الصحة إلى أن الهدف من برامج التدريب هو الحفاظ على صحة الام والجنين ، من خلال التأكيد على أهمية المباعدة من 3-5 سنوات بين الحمل ، وزيادة معدلات استخدام كبسولات تنظيم الأسرة بعد الولادة الطبيعية مباشرة ، واستخدام اللولب بعد الولادة القيصرية ، وتخفيض معدلات الحمل غير المرغوب فيه ، وعدم الانتظار من أسابيع بعد الولادة.

من جانبها رحبت الدكتورة سحر فرج مدير أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب المهني بنائب الوزير وأكدت على تسخير كافة إمكانيات الأكاديمية لانجاح هذا البرنامج القومي الهام لإعداد فرقا من المدربين قادرة على تغيير المفاهيم وتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال الدكتور علاء سلطان استشاري النساء والتوليد وخبير تدريب القبالة إن أحد أهم أهداف البرنامج هو نقل الخبرات المكتسبة خلال التدريب إلى باقي الفرق الطبية في الوحدات والمستشفيات مؤكدا على ضرورة تطبيق المنهج العلمي المتلقى في التدريب داخل المنشأت وتقييم اداء المهام قبل وبعد التدريب.

من جانبه قال الدكتور محمد ياسر استشاري النساء والتوليد وخبير تدريب القبالة إن استدامة برامج التدريب من شأنها تحسين مخرجات الخدمة الطبية مشيرا إلى أن برنامج إعداد المدربين في القبالة سيحدث طفرة في مجال خدمات رعاية صحة الأم والطفل ونشر الوعي بالرسالة السكانية وتحسين الخصائص.