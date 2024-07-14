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كشف ملابسات تهديد وابتزاز إحدى طالبة بالإسكندرية.. وضبط مرتكب الواقعة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى (طالبة - بالإسكندرية) بقيام مستخدم أحد الحسابات الشخصية على موقع "فيس بوك" بتهديدها وإبتزازها.

 

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مستخدم الحساب المشار إليه (أحد الأشخاص - مقيم بالشرقية).. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد إرتكابه للواقعة)، وتبين إرتكاب واقعة أخرى مماثلة.   

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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