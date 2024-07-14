كشف ملابسات تهديد وابتزاز إحدى طالبة بالإسكندرية.. وضبط مرتكب الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى (طالبة - بالإسكندرية) بقيام مستخدم أحد الحسابات الشخصية على موقع "فيس بوك" بتهديدها وإبتزازها.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مستخدم الحساب المشار إليه (أحد الأشخاص - مقيم بالشرقية).. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد إرتكابه للواقعة)، وتبين إرتكاب واقعة أخرى مماثلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.