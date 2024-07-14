نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال أولى رحلات الطيران المباشرة لشركة آير كايرو من مدريد لشرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل، مطار شرم الشيخ الدولي أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة آير كايرو القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وكان على متنها 156 سائحًا أسبانيًا؛ من بينهم عدد من الصحفيين والكُتاب السياحيين.

وذلك في إطار جهود وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لتنشيط الحركة السياحية والجوية الوافدة من الخارج إلى مناطق الجذب السياحي المصري.

واستقبلت سلطات المطار الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، حيث تم توفير كافة التسهيلات اللازمة للركاب لإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر، ويأتي ذلك في إطار التعاون الفعال والتنسيق الدائم بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتقديم أفضل تجربة للسائحين الأسبان خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ والتي تعد مقصدًا سياحيًا هامًا على خريطة السياحة العالمية.

وقد كان في استقبال هذه الرحلة اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ نيابة عن محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، والدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء وفريق عمل العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي.

رحبوا بالسائحين بالورود والهدايا التذكارية إلى جانب توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولا سيما المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يستمر تسيير الرحلات الجوية المباشرة لشركة آير كايرو بين مدينتي مدريد وشرم الشيخ حتى شهر أكتوبر القادم بواقع رحلة أسبوعية، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وفقًا لسياسة العرض والطلب.

وتُعد هذه الرحلات المباشرة خطوة هامة لدعم جهود الدولة المصرية فى تنمية الحركة السياحية والجوية القادمة من المدن الأوربية إلى المقاصد السياحية المصرية خاصة في ضوء ما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من مقومات طبيعية خلابة تُعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة تحظي بإقبال السائحين من مختلف دول العالم.