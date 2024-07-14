نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سويلم" يتابع موقف مشروعي تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحديث تقنيات الري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد (٢) من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع منظمة الفاو وهى "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان و"مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا.

وتم خلال الاجتماع إستعراض الأنشطة التي تمت ضمن كلا المشروعين، حيث تضمنا برنامج زيارات لمناطق المشروعين لأخذ موافقات المزارعين على التحول للرى بالتنقيط (بالتنسيق بين إدارات التوجيه المائى بقطاع تطوير الرى ومنظمة الفاو وأجهزة وزارة الزراعة).

وصرح الدكتور سويلم أن هذه المشروعات تهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين وتحسين الأمن الغذائي وزيادة الانتاجية المحصولية وزيادة دخل المزارعين، ودعم إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠، كما تتماشى مع إستراتيجية الوزارة للتوسع في مجال الرى الحديث في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق المستهدف من هذا التحول من حيث ترشيد إستخدام المياه مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقى عناصر المنظومة المائية.

وأضاف أن "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"، و"مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" يتكاملان مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها إلى مواسير تسري بها المياه تحت الضغط بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، وأيضًا نهج الوزارة في تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على المساقى.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث بالشكل الذى يضمن إستدامة مشروعات الرى الحديث، مع وضع المحددات اللازمة لإختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل إستفادة من التدريب.

كما أكد على نشر نتائج تنفيذ الحقول الإرشادية والتي تعتبر بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث، مع توفير خدمات ما بعد البيع لقطع غيار شبكات الرى الحديث، وتوفير الدعم الفنى والصيانة السريعة لمكونات الشبكات بالشكل الذى يشجع المزارعين على التحول للرى الحديث والحفاظ على الشبكات التي سيتم تنفيذها.

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