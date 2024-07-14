نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يتفقد عددا من مدارس قنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم لمحافظة قنا، حيث كان في استقباله لدى وصوله الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومديري المديريات التعليمية بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، جاء ذلك في إطار الجولات المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وقد رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير وعدد من قيادات الوزارة.

واستهل الدكتور محمد عبد اللطيف الزيارة بجولة تفقدية بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة، التي تضم 1839 طالبا وطالبة و29 فصلا، رافقه خلالها نائب المحافظ، حيث تفقد مباني المدرسة وعددا من الفصول من بينها فصول رياض الأطفال واطمأن على مواصلة تنفيذ اجراءات الصيانة، واطلع أيضا على جداول أعداد الطلاب داخل الفصول.

كما شهد عددا من الأنشطة الصيفية للأطفال بالمدرسة تنوعت بين القراءة والكتابة وأنشطة رياضية وفنية وموسيقية ونشاط اقتصادي.

واستمع الوزير من عدد من معلمات رياض الأطفال بالمدرسة لأسلوب التدريس والشرح للأطفال بالمدرسة، وعقد أيضا لقاء مع عدد من معلمات المدرسة للاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي يواجهنها أثناء أيام الدراسة مع الطلاب ومقترحاتهن حول الحلول الواقعية التي تساهم في الارتقاء بأدائهن.

وعقب ذلك، تفقد الوزير مباني مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، التي تضم ١٣٩٦ طالبة وعدد 35 فصلا، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، كما اطلع على سلامة مقاعد الطالبات (التخوت) بعدد من الفصول الدراسية، وتفقد معامل الأحياء والحاسب الآلي وغرفة الأنشطة ومدرج للطالبات واطلع أيضا على مبني بالمدرسة خاضع للصيانة.

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IMG-20240714-WA0048

IMG-20240714-WA0045

IMG-20240714-WA0043