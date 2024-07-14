عاطف مكرم يترشّح لخوض انتخابات صندوق التكافل بنقابة الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الزميل الصحفي عاطف مكرم، اليوم، بأوراق ترشّحه لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة.

وقال الزميل في برنامجه الانتخابي، إنه قرر خوض الانتخابات من أجل خدمة زملائه أعضاء الصندوق، والتفرّغ للعمل بكل جهد وإخلاص، في سبيل الارتقاء بمستوى الصندوق.

وقال: “سأكون بينكم وإلى جواركم، لتنفيذ كل طموح مشروع يخدم أعضاء الصندوق، وأعلن أمامكم بكل شفافية ما يدور ويحدث من مستجدات داخل الصندوق، لمشاركتكم قبل اتخاذ أي قرارات، وتقديم رؤية لاستثمار أمواله، بما يعود بالنفع على الزملاء الأعضاء”.

وجاء برنامج الزميل الانتخابي كالتالي:

الاستعانة بخبراء متطوّعين، لتقييم أداء الصندوق في تنفيذ استثماراته، وتقديم اقتراحات لتطوير الأداء على فترات قريبة.

عمل دراسة اكتوارية للصندوق بشكل دوري، حتى يتمكّن الزملاء من الاستفادة بأعلى عائد عند سن المعاش الـ60 عام.

توسيع نطاق الاشتراك، ليشمل جميع الصحفيين الجدد وغير المشتركين، والتوعية بأهمية الاشتراك، حتى يستفيد كافة الصحفيين من المميزات التكافلية، وزيادة أموال الصندوق.

عمل تطبيق لصندوق التكافل، يمكن للعضو من خلاله متابعة الاشتراك، وكافة المزايا التكافلية الجديدة، والرد على جميع الاستفسارات، عن طريق إرسال جميع الاستفسارات في أي وقت، وسيقوم فريق متخصص بالرد عليها في أسرع وقت.

طرح برنامج يتيح للعضو التأمين على حياته، والادخار والإستثمار بموجب وثيقة تأمين تصدر عن الصندوق، وسيتم تصميمه خصيصًا لملائمة كافة احتياجات الصحفيين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بمعدلات غير مسبوقة من المرونة.

توفير الأمان والحماية لأسرتة العضو، لحصولها على مبلغ تأميني في حالة الوفاة، أو العجز الكلي، بالإضافة إلى دخل شهرى للزوج/ة، ومبلغ تأمين سنوي خاص بالأبناء، في حالة الوفاة فقط.

فتح باب الترشّح لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني بالنقابة، وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات، وإيميلات أعضاء الجمعية العمومية، الذي سيحصل عليه العضو المرشّح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.