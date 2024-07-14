نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الفنان أحمد أمين.. “مجلة علاء الدين” تحتفل بعيد ميلادها الـ31 مع ذوي الهمم ودور الأيتام بالأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسين الزناتى رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تنظيم النقابة غدًا، حفلًا بمناسبة عيد ميلادها الـ31، يشارك فيه ضيف الحفل الفنان أحمد أمين، وذلك الساعة 1 ظهرًا على مسرح نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.

وقال “الزناتي” إن الحفل يأتي بمشاركة نحو 500 طفل من الأطفال قرّاء المجلة، ودور الأيتام، وذوي الهمم.

وأضاف أن الحفل يشمل فقرات فنية، وترفيهية، ومسابقات للأطفال المشاركين، ويُجري الفنان أحمد أمين عقب الفقرات، حوارًا مع الحاضرين، حول تجربته الإنسانية، وكذلك مع الأطفال، في أعماله الفنية، وباعتباره واحدًا من المهتمين بالعمل في مجال الكتابة للطفل قبل التمثيل؛ حيث كان رئيسًا لتحرير واحدة من أهم مجلات الأطفال في العالم العربي، قبل احترافه التمثيل، وهو الآن رئيس "مهرجان نبتة" لمحتوى الطفل بمهرجان العلمين لهذا العام.