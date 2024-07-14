الرئيس الصربي: العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تثبت أن الأحلام يمكن تحقيقها

قال الرئيس الصربي ألسكندر فوتشيتش، إن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تثبت أن الأحلام يمكن تحقيقها، مشيرا إلى أن التعامل مع الحكومة المصرية يعمل بشكل ناجح.





جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها الرئيس الصربي ألسكندر فوتشيتش اليوم الأحد خلال انعقاد منتدى الأعمال المصرى الصريبى الذى عقد اليوم بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

وأضاف أن بلاده تعمل على على زيادة التبادل التجارى مع مصر، داعيا الشركات المصرية للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الصربي القادم.

وتابع: "نتوقع نموا اقتصاديا بأكثر من 4% في بلدنا ونتمنى أن نكون قادرين على خلق بيئة عمل مناسبة".