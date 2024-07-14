الرئيس الصربي: العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تثبت أن الأحلام يمكن تحقيقها

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جدة - نرمين السيد - الرئيس الصربي ألسكندر فوتشيتش
جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها الرئيس الصربي ألسكندر فوتشيتش اليوم الأحد خلال انعقاد منتدى الأعمال المصرى الصريبى الذى عقد اليوم بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
وأضاف أن بلاده تعمل على على زيادة التبادل التجارى مع مصر، داعيا الشركات المصرية للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الصربي القادم.
وتابع: "نتوقع نموا اقتصاديا بأكثر من 4% في بلدنا ونتمنى أن نكون قادرين على خلق بيئة عمل مناسبة".
جدير بالذكر أن مصر وصربيا تتمتع بعلاقات تاريخية مميزة تمتد لأكثر من قرن، حيث أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1908، وشهدت هذه العلاقات فترات من الازدهار والتعاون المشترك، وتسعى مصر وصربيا دائماً لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وتُمثّل العلاقات المصرية الصربية نموذجا رائعا للعلاقات العربية الأوروبية، ويمكن أن تساهم في تعزيز التعاون بين العالمين العربي والأوروبي.
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