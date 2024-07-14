قافلة أسنان «حياة كريمة» تقدم الخدمات لمئات الأهالي في الهرم

جدة - نرمين السيد - قافلة أسنان «حياة كريمة»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان، بالتعاون مع كلية طب أسنان قصر العيني، بحي الهرم بمنطقة نزلة السيسي بمحافظة الجيزة.





وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنها تمكنت من الكشف على مئات المواطنين بجانب تحويل البعض لإجراء فحوصات دقيقة. وأشارت إلى توزيع أكثر من 185 أداة للحماية والعناية بالأسنان على المواطنين، وسط فرحة كبيرة من الأهالي.

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