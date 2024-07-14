وزير التعليم يتفقد عددا من مدارس قنا ويشهد الأنشطة الصيفية للأطفال

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جدة - نرمين السيد - جولات متواصلة.. وزير التعليم يصل قنا لتفقد عدد من المدارس
يأتي هذا في إطار الجولات المتواصلة بمختلف محافظات. الجمهورية.
ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.
واستهل الدكتور محمد عبد اللطيف الزيارة بجولة تفقدية لمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة، التي تضم 1839 طالبًا وطالبة و29 فصلًا، رافقه خلالها نائب المحافظ، حيث تفقد مباني المدرسة وعددًا من الفصول من بينها فصول رياض الأطفال، واطمأن على مواصلة تنفيذ إجراءات الصيانة، واطلع أيضًا على جداول أعداد الطلاب داخل الفصول.
كما شهد عبداللطيف عددًا من الأنشطة الصيفية للأطفال بالمدرسة التي تنوعت بين القراءة والكتابة وأنشطة رياضية وفنية وموسيقية ونشاط اقتصادي.
واستمع الوزير من عدد من معلمات رياض الأطفال بالمدرسة لأسلوب التدريس والشرح للأطفال بالمدرسة، وعقد أيضًا لقاء مع عدد من معلمات المدرسة للاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي يواجهنها في أثناء أيام الدراسة مع الطلاب ومقترحاتهن حول الحلول الواقعية التي تساهم في الارتقاء بأدائهن.
وعقب ذلك، تفقد الوزير مباني مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، التي تضم 1396 طالبة وو35 فصلًا، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، كما اطلع على سلامة مقاعد الطالبات (التخوت) بعدد من الفصول الدراسية، وتفقد معامل الأحياء والحاسب الآلي وغرفة الأنشطة ومدرج للطالبات واطلع أيضا على مبني بالمدرسة خاضع للصيانة.
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