رئيس غرفة التجارة الصربي: اتفاقية التجارة الحرة مع مصر تمت بعد شراكة عامين

جدة - نرمين السيد - رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربي

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربي ماركو شديتش إنَّ بلاده عملت على مدار عامين على الشراكة مع مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه عبر الجاد جرى التوصل لاتفاقية التجارة الحرة التي تعمل على نحو جذري على تغيير التعامل بين البلدين.





وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربي خلال حديثه بمنتدى رجال الأعمال المصري الصربي، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنَّه جرى البدء بالأمس بعد توقيع الاتفاقيات مباشرة بين مصر وصربيا في البحث عن توفير الأعمال والوقت والمال وتأديته بكل كفاءة وقوة. وتابع، أنه جرى البدء في هذه المشروعات بالفعل والتي تدعى المساعد الرقمي للأعمال، مشددًا على وجود قاعدة كبيرة من البيانات التي يمكنها المساعدة فيما ينبغي علينا فعله وما نحتاجه، شارحًا أنه جار العمل المشترك مع مصر على جعل البلدين أكثر ثراءً وغنى في المستقبل.

جدير بالذكر أن مصر وصربيا تتمتع بعلاقات تاريخية مميزة تمتد لأكثر من قرن، حيث أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1908، وشهدت هذه العلاقات فترات من الازدهار والتعاون المشترك، وتسعى مصر وصربيا دائماً لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وتُمثّل العلاقات المصرية الصربية نموذجا رائعا للعلاقات العربية الأوروبية، ويمكن أن تساهم في تعزيز التعاون بين العالمين العربي والأوروبي.

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