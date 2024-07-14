متابعة دورية وتواجد ميدانى.. محافظ الجيزة يحدد مهام معاونيه بكل القطاعات

جدة - نرمين السيد - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارا بتحديد مهام معاونيه خلال الفترة المقبلة لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجة دون أي تقصير.





وشدد المحافظ على ضرورة انتظام العمل فى كل القطاعات بالجودة المطلوبة بما يضمن تنفيذ خطط العمل والمشروعات التنموية لتحقيق الأستفادة منها للمواطنين.

وجاء فى قرار محافظ الجيزة تكليف إبراهيم ناجى الشهابى نائب المحافظ بالإشراف على كل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وتوابعها ويكون رؤساء هذه الوحدات مسئولين أمامه مسؤولية كاملة إلى جانب الإشراف العام على تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" والإشراف الكامل على الجهاز التنفيذى لسوق الجملة بـ 6 أكتوبر وجهاز استهلاك الطرق وجهازى المنطقتين الصناعيتين بعرب أبو ساعد وجرزا، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشروعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة وأداء فروع المرافق العامة ومديريات الخدمات واعتماد لجان الموارد البشرية للعاملين بالجهات ولاية اشرافه والعاملين بالأمانة الفنية للإعلانات وجهاز شبكات المرافق على أن يتم عرض تقريرا دوريا على المحافظ بكل الإنجازات والمعوقات.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارا بتكليف هند أحمد محمد عبد الحليم نائب المحافظ بالإشراف الكامل على جميع أحياء مدينة الجيزة ويكون رؤساء الأحياء مسؤولين أمامها مسؤولية كاملة، بالإضافة إلى الاشراف الكامل على الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات والمراكز التكنولوجية ووحدات تطوير العشوائيات والتعاون الدولى والسكان ومشروعات البنية الأساسية وإدارات التدريب والأمومة والطفولة وشئون المرأة والسياحة ومشروعك وملف محو الأمية والجمعيات الأهلية ومشروع تطوير نزلة السمان ومدينة الطلبة والطالبات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ويكون رؤساء هذة الأجهزة والمراكز والوحدات والإدارات مسؤولين أمامها مسؤولية كاملة إلى جانب الإشراف الكامل على الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش والأمانة الفنية للجنه العليا للإعلانات وجهاز معلومات شبكات المرافق وذلك فيما يخص الموضوعات الواقعة بنطاق مدينة الجيزة وأحيائها واعتماد لجان الموارد البشرية الخاصة بالعاملين جهة إشرافها على أن يتم عرض تقريرا دوريا على المحافظ بكل الإنجازات والمعوقات.

كما أصدرالمهندس عادل النجار قرارا بتكليف اللواء شاكر محمد مصطفى يونس سكرتير عام المحافظة بالإشراف الكامل على الجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارا بتكليف محمد نور الدين السكرتير العام المساعد بالإشراف على مدينة الجيزة على أن يعرض كل ما يتعلق بهذا الشأن على السيدة نائب المحافظ.

وأكد محافظ الجيزة المتابعة الدورية لكل ملفات العمل والتواجد الميدانى من خلال الجولات التفقدية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب إنجاز المشروعات وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.