محافظ القاهرة: تقديم الدعم اللازم لاستمرار عمل نفقي الأزهر بكفاءة

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وأشاد الدكتور إبراهيم صابر، بمنظومة العمل داخل النفقين، خصوصا الحرص على عمل الصيانات الوقائية للحفاظ على جسم النفقين وأنظمة التشغيل بهما، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم لاستمرار العمل بهما بالكفاءة المطلوبة.
شملت جولة محافظ القاهرة، داخل النفقين تفقد غرفة التحكم المركزى المزودة بشاشات وأجهزة التحكم الآلى للتنبيه عن أى حوادث أو أعطال فنية داخل النفق للتعامل الفورى معها، وأنظمة التشغيل، ومعدات التعامل مع الطوارئ.
وتضم منظومة العمل نفقين ويبلغ طول النفق الشمالي 2610 أمتار، وطول النفق الجنوبي 2640 مترا بقدرة استيعابية 2000 سيارة / ساعة لكل نفق بمتوسط 40 ألف سيارة يوميا، وينقل النفقان حركة السيارات من اتجاه شارع صلاح سالم إلى منطقة وسط البلد والعكس.
ويحتوي المشروع على 4 مباني ملحقة وهى عباره عن محطات تهوية عملاقة هي "هواية صلاح سالم – هواية الحسين – هواية بورسعيد - هواية العتبة" بالإضافة إلى منطقة للصيانة في جوهر القائد.
ويتم عمل صيانة دورية لأنظمة السيطرة والتحكم في تشغيل النفقين كنظام مكافحة الحريق ونظام تليفونات الطوارئ ونظام التهوية ونظام كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة CCTV لضمان عملهم بصفة منتظمة 24 ساعة طوال الأسبوع، كما يتوافر بهما مصدر كهرباء تبادلي بطريقة اتوماتيكية في حالة انقطاع التيار.
ويوجد بالنفقين نظام تهوية على درجة عالية من الكفاءة لدفع هواء نقي إلى داخل النفق وسحب الهواء الملوث وعادم السيارات من داخل النفق والحفاظ على مستوي الرؤية داخل النفق ، بالإضافة لنظام لصرف المياه، ونظام للإطفاء ومكافحة الحريق متعدد الأغراض سواء بالمياه أو البودرة الجافة أو الغاز الخامل للحفاظ على الأجهزة، وممرات للسلامة في حالة الطوارئ.
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