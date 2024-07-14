رئيس الوزراء: علينا العمل الدؤوب لتعزيز التعاون بين مصر وصربيا (فيديو)

وأضاف رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال انعقاد منتدى الأعمال المصرى الصريبى اليوم بالعاصمة الإدارية وبحضور الرئيس الصربي ألسكندر فوتشيتش اليوم الأحد، أن منتدى الأعمال المصري الصربي يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية لتتناسب مع السياسية.



وتابع: "يجب علينا العمل الدؤوب لتعزيز التعاون بين مصر وصربيا"، مضيفا أن منتدى الأعمال المصري الصربي سيعمل على تعزيز التعاون وزيادة الزيارات المشتركة.

جدير بالذكر أن مصر وصربيا تتمتع بعلاقات تاريخية مميزة تمتد لأكثر من قرن، حيث أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1908، وشهدت هذه العلاقات فترات من الازدهار والتعاون المشترك، وتسعى مصر وصربيا دائماً لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتُمثّل العلاقات المصرية الصربية نموذجا رائعا للعلاقات العربية الأوروبية، ويمكن أن تساهم في تعزيز التعاون بين العالمين العربي والأوروبي.