وزير التربية والتعليم ونائب محافظ قنا يتفقدان عدد من المدارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 01:28 مساءً - استهل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارته لمحافظة قنا، بتفقد عدد من المدارس، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و الدكتور أحمد ضاهر ، والدكتور أيمن بهاء نواب وزير التربية والتعليم، وذلك في إطار جولات الوزير المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث كان فى استقباله اللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري المديريات التعليمية بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان.

حيث تفقد وزير التربية والتعليم، مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة، التي تضم 29 فصلا، بواقع 1839 طالبا وطالبة، واطمأن على مواصلة تنفيذ إجراءات الصيانة، واطلع على جداول أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية.

كما شهد عددا من الأنشطة الصيفية للأطفال بالمدرسة تنوعت بين القراءة والكتابة وأنشطة رياضية وفنية وموسيقية ونشاط اقتصادي.

واستمع وزير التعليم، لعدد من معلمات رياض الأطفال بالمدرسة حول أسلوب التدريس والشرح للأطفال، وعقد لقاء مع عدد من المعلمات للاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي تواجهه العملية التعليمية أثناء الدراسة، ومقترحاتهن حول الحلول الواقعية التي تساهم في الارتقاء بأدائهن، كما استعرض الأدوات التي يستخدمها المعلمون بالمدرسة لتحفيز الطلاب على الدراسة، مؤكدًا على أهمية قياس وتحليل مستوى الطلاب الدراسي بشكل دوري بما يعود بالنفع على الطلاب وسائر العملية التعليمية.

وعقب ذلك، تفقد وزير التعليم مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، التي تضم ١٣٩٦ طالبة وعدد 35 فصلا، و اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، و سلامة مقاعد الطالبات بعدد من الفصول الدراسية، كما تفقد عدد من المعامل، وغرفة الأنشطة ومدرج للطالبات.