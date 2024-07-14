مدبولى: منتدى الأعمال الصربي المصري يعكس رغبة تعزيز العلاقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 01:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن منتدى الأعمال الصربى المصرى يعكس التعاون المثمر فى العلاقات القوية التى تربط البلدين خاصة فى ظل الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى صربيا فى عام 2022، ويعكس الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون الاستثمارى بين مصر وصربيا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته فى منتدى رجال الأعمال المصرى الصربى بحضور رئيس صربيا عرضتها قناة "اكسترا نيوز": "علينا تحديد الأهداف فى إطار التعاون المشترك بين البلدين والعمل الدؤوب للعمل عليها ونرحب بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال زيارة رئيس صربيا إلى مصر".