الرئيس الصربى: استئناف الرحلات بين بلجراد والقاهرة فى أسرع وقت ممكن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 01:28 مساءً - قال الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش: "هناك شكاوى من قلة التواصل بين مصر وصربيا.. وعلى الأقل يجب أن هناك قنوات اتصال، وطيران صربيا سوف يوصل استئناف الرحلات بين بلجراد والقاهرة فى أسرع وقت ممكن وفى غضون أسابيع وربما شهرين فقط لا غير".

وأضاف خلال كلمته فى منتدى الأعمال المصرى الصربى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: "مرة أخرى نعيد بناء قنوات الاتصال بين البلدين من أجل علاقات أفضل بين مصر وصربيا.. ونتوقع نموا اقتصاديا بأكثر من 4 % ونتمنى أن نكون قادرين على خلق بيئة عمل مناسبة تؤدى إلى نتائج أفضل فى المستقبل".

وتابع الرئيس الصربي: "التعاون مع الحكومة المصرية يعمل بشكل ناجح ونعمل بنفس الطريقة المجتهدة وفق أسس صلبة لزيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين"، مشددا على أن الدول المستقلة يجب أن تتعاون فيما بينها من أجل الاستفادة من الظروف المحيطة بالدول والأمر لا يكون مشروطا بشئ أو بطرف أخر لكى نحدد المشكلات، والصداقة من أجل رفاهية الشعوب.

وأكمل رئيس صربيا: "رؤية الرئيس السيسى والعمل الدؤوب أمر واضح وأؤمن بالأحلام الخاصة ويجب أن نستمر فى الحلم وأن نكون قادرين بالقيام بما يجب أن نفعله وأن نركز على نشر السلام فى أنحاء العالم.. نؤد أن يعم السلام العالم ولا نرغب فى أى صراعات سياسية فى أى مكان بالعالم ويمكن أن نكون شريكا كبيرا لمصر".