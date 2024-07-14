رئيس الوزراء: منتدى الأعمال المصري الصربي حقبة جديدة لتطوير العلاقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 01:29 مساءً - أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالجهود المتتالية التي تبذلها الحكومة الصربية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال جائحة كورونا، متابعا: "على مدار 100 عام تمتعت مصر وصربيا بعلاقات سياسية متميزة وعلاقات شراكة اقتصادية وتنسيق مشترك تجاه القضايا الدولية".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في انطلاق منتدي رجال الأعمال المصري الصربي بحضور رئيس صربيا: "انطلاق أعمال المنتدي اليوم حقبة جديدة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".