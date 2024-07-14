وزير الاستثمار بمنتدى رجال الأعمال الصربي المصري: ملتزمون بدعم القطاع الخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 01:29 مساءً - قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن انطلاق منتدى رجال الأعمال الصربي المصري يأتي في إطار العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، متابعا: "أؤكد على توطيد العلاقات بين مصر وصربيا والتي تتسم بالمرونة وزيادة الصادرات والتعاون الاقتصادي الكبير".

وأضاف خلال كلمته في انطلاق منتدي رجال الأعمال المصري الصربي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عرضته قناة "اكسترا نيوز": "الدولة المصرية تدعم تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص.. والتزمت مصر بخلق بيئة تتسم بشمولية للاستثمار بجانب المرونة في تنفيذ المشروعات وإقامة المناطق الحرة".

وتابع وزير الاستثمار: "التزام مصر لدعم القطاع الخاص هو شيء مهم من أجل تعزيز المشروعات والشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير اهتماما رائعا بالاتفاقيات الحرة مع العديد من الدول".