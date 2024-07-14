رئيس صربيا: العاصمة الإدارية في مصر تؤكد إمكانية تحقيق الأحلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 01:29 مساءً - قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن العاصمة الإدارية الجديدة التي تؤكد أن الأحلام يمكن تحقيقها لأن لدي مثلها في بلدي، متابعا: "الناس لا يدركون أهمية مثل هذه الأشياء منذ اللحظة الأولي ولكن فيما بعد يفهمون كل شيء مثل ما حدث في صربيا خلال إقامة بعض المشروعات".

وأضاف خلال كلمته في منتدي الأعمال المصري الصربي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعرضتها قناة "اكسترا نيوز": "يسعدني ويشرفني أن اتواجد هنا وأن اري هذا العمل الرائع من جانب المصريين الذين شاركوا في تنفيذ العاصمة الإدارية.. وندرك ونقر أن هناك مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وصربيا".