رئيس الوزراء: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا تضاعف التعاون التجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 01:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا تضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال السنوات الـ 5 سنوات المقبلة، مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 89 مليون دولار، وباعتبارها أحد دول غرب البلقان، وتمثل صربيا بوابة دخول مصر إلى هذه المنطقة".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح منتدى رجال الأعمال المصرى الصربى بحضور رئيس صربيا: "اتفاقية التجارة الحرة توفر مزايا أخرى للتعاون بين البلدين.. وتمثل مصر بوابة دخول المنتجات الصربية إلى أفريقيا"، خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين فى مختلف المجالات.