وزير الشئون النيابية والقانونية: برنامج الحكومة ارتكز على تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لوضع برنامج الحكومة والذى أرتكز على تطوير البنية التحتية و الصحية والتعليمية والاجتماعية. وأكد مدبولي على التوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل وإتاحة خدمة صحية عالية الجودة لتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتمكينهم الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية في بؤرة اهتمام الحكومة الاجتماع شهد مناقشات موسعة ومستفيضة لرسم مستقبل أفضل يليق بالجمهورية الجديدة.

وعُقد الاجتماع السابع للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، لليوم الرابع على التوالي، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، السيد المستشارمحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كما حضر من السادة نواب الوزراء، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الدكتورمحمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، الدكتورة مرجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي. واستعرضت بيانات الوزراء الثلاثة خطط عملهم في برنامج الحكومة الجديدة، ويرد الوزراء على استفسارات النواب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع.

وصرح السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن برنامج الحكومة ارتكز على تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، كما وضع تحسين الصحة العامة للمواطنين وتمكينهم الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم، والارتقاء برأس المال البشري، في بؤرة اهتمامه، فضلا عن الاهتمام بتقديم خدمات صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل.

حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيانه أمام مجلس النواب على التوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل وإتاحة خدمة صحية عالية الجودة، توفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الاكثر احتياجا، وتقديم مبادرات مختلفة.

وأشار السيد المستشار محمود فوزي إلى أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والسادة الوزراء، لرسم مستقبل أفضل يليق بالجمهورية الجديدة، ويدعم كل ما يُرسخ لبناء المواطن المصري ويوفر حياة كريمة له.