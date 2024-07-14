الرئيس الصربي: أدعو الشركات المصرية للمشاركة في بناء مشروعات بلجراد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 01:29 مساءً - قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "أمامنا الكثير لنفعله من أجل تطوير العلاقات بين مصر وصربيا وأتمنى أن نكون قادرين على تحقيق كل أوجه التعاون بالشكل الأمثل.. وندعو الشركات المصرية للمشاركة في المنتدي القادم عام 2027 لكي نرى الشركات المصرية وكيف ستشارك في بناء مختلف المشروعات في بلجراد".

وأضاف خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الصربي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "هناك شركات مصرية بالفعل جاءت إلى صربيا وتم التنسيق معها من أجل العمل في بلجراد.. وتربطنا بمصر علاقات صداقة نتطلع لتعزيزها".