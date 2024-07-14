الرئيس الصربي: استئناف الرحلات بين بلجراد والقاهرة في أسرع وقت ممكن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 01:29 مساءً - قال الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش: "هناك شكاوى من قلة التواصل بين مصر وصربيا.. وعلى الأقل يجب أن هناك قنوات اتصال، وطيران صربيا سوف يوصل استئناف الرحلات بين بلجراد والقاهرة فى أسرع وقت ممكن وفى غضون أسابيع وربما شهرين فقط لا غير".

وأضاف خلال كلمته فى منتدى الأعمال المصرى الصربى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: "مرة أخرى نعيد بناء قنوات الاتصال بين البلدين من أجل علاقات أفضل بين مصر وصربيا.. ونتوقع نموا اقتصاديا بأكثر من 4% ونتمنى أن نكون قادرين على خلق بيئة عمل مناسبة تؤدى إلى نتائج أفضل فى المستقبل".