«وزير الإسكان».. جولات ميدانية لمسئولي المدن الجديدة لسرعة تنفيذ مشروعات منظومة مياه الشرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 01:29 مساءً -

قام رؤساء أجهزة تنمية مدن العاصمة الإدارية الجديدة، والسادات، والعبور، وأسيوط الجديدة، بجولات ميدانية لمتابعة سرعة إنجاز أعمال تنفيذ مشروعات منظومة مياه الشرب، بجانب شن حملات على الوصلات الخلسة، وذلك في إطار ضرورة ضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب، وإحكام الرقابة على كميات المياه، والتوسع فى تركيب عدادات قياس المياه المنتجة، وعدادات المشتركين، والتصدى لوصلات الخلسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ورفع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك، وتحصيل المديونيات والمتأخرات، بما يحقق الاتزان المالى بين الإيرادات والمصروفات.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن مسئولي أجهزة المدن الجديدة أكدوا خلال جولاتهم التفقدية، تكثيف جميع الأعمال على مستوى مشروعات مرافق مياه الشرب، والعمل على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المقررة وبالمواصفات المطلوبة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بجولة تفقدية بمحطة رافع العاصمة الإدارية الجديدة " التكديس " لمياه الشرب والمغذي لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة والقادم من مدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المهندس أحمد محمد عبدالرازق، أن السعة التخزينية للرافع تبلغ ما يقارب من ١٠٠ ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب يومياً، والذي يغذي مناطق عديدة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة منها الحي السكني الثالث، وحي الوزارات، وكذا الخزان الاستراتيجي الذي بدوره يغذي كاتدرائية ميلاد المسيح، والحي السكني السابع ومنطقة سيليا والمنطقة الاستثمارية.

وقال: تبلغ الخزانات داخل محطة التكديس ٤ خزانات لمياه الشرب بسعة تخزينية أكثر من ٨ آلاف متر مكعب بسعة إجمالية ٣٤ ألف متر مكعب يومياً، وتحتوي على ٦ طلمبات كمرحلة أولى، وكذا ٦ طلمبات بالمرحلة الثانية.

وعقد رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع مسئولي شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع والاستشاري الخاص بالمشروع وطاقم التشغيل والصيانة القائم على المحطة، لمتابعة نسب التنفيذ، وشدد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الميدانية، وكذا الالتزام بالتواجد المكثف من طاقم التشغيل والصيانة.

واستقبل المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، الدكتورة رشا معوض، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، لتفقد عدد من مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت جولة مسئولي الإسكان بمدينة السادات، تفقد أعمال تنفيذ الخطوط الناقلة للمياه العكرة قطر ١٥٠٠مم المغذية لمحطة المياه السطحية الجديدة، وكذا خط ازدواج المياه العكرة قطر ١٠٠٠مم المغذي لمحطة تنقية المياه القائمة، وكذا محطة المياه السطحية الجديدة، وزيارة مواقع تنفيذ شبكات المرافق لبعض الأحياء السكنية، حيث تم التأكيد على تذليل أي معوقات إن وجدت، والتنبيه على دفع عجلة العمل والإنجاز لتلك المشروعات.

وتضمنت الزيارة، تفقد أعمال التشغيل والصيانة لبعض المباني بمنظومة المياه، للتأكد من التزام الشركات بشروط التعاقد، حيث تم المرور على مأخذ المياه العكرة، وتم التأكيد على الشركات باستمرار جاهزية تشغيل تلك المحطات للقيام بمهامها على النحو المطلوب.

وفي مدينة العبور، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة، واستبدالها بمواسير مياه الشرب من البلاستيك الصحي (UPVC)، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ والتنبيه بالالتزام بالمواصفات الفنية في تنفيذ الأعمال مع الاهتمام بإعادة الشي لأصله للمسارات التي تم الانتهاء منها لسهولة تنقل المواطنين.

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة العبور، إن إدارة حماية شبكات المياه بالمدينة والخلسة والقطع، شنت حملة للكشف على الوصلات غير القانونية " الخلسة "، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية، بعد سابقة مخاطبة العملاء بتلك المديونيات أكثر من مرة.

واستهدفت الحملة بعض المولات التجارية بمركز خدمات الحي الخامس، وأسفرت الحملة عن قطع 5 وصلات غير قانونية " خلسة "، ورفع 16 عداد مياه والتحفظ عليها لعدم سداد المستحقات المالية.