نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «التضامن»: حجز سيارات المعاقين عن طريق المجالس الطبية بـ«الصحة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجابت وزارة التضامن الاجتماعي، على تساؤل أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإفراج عن سيارات المعاقين، موضحة عبر صفحتها على فيس بوك، أنّ حجز السيارات المجهزة يتم عن طريق المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان وليس التضامن.

وأكدت الوزارة، أنّ دورها يتمثل في منح الشخص من ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة وفق مجموعة من الضوابط والشروط، وبموجبه يمكن للفرد الحصول على سيارة مُجهزة بالتنسيق مع الجمارك، موضحة أنّ الكارت يحمل العديد من المزايا للحاصلين عليه، كتسهيل التعامل مع مختلف الجهات الحكومية.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنّ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع جميع الشكاوى وتتعامل معها وتعمل على حلها بشكل كامل، وستعمل على فحص أي شكوى تصل إليها سواء من خلال الأرقام المخصصة لذلك أو من خلال الصفحة الرسمية على فيسبوك.