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«التضامن»: حجز سيارات المعاقين عن طريق المجالس الطبية بـ«الصحة»

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أحمد جودة - القاهرة - أجابت وزارة التضامن الاجتماعي، على تساؤل أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإفراج عن سيارات المعاقين، موضحة عبر صفحتها على فيس بوك، أنّ حجز السيارات المجهزة يتم عن طريق المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان وليس التضامن.
وأكدت الوزارة، أنّ دورها يتمثل في منح الشخص من ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة وفق مجموعة من الضوابط والشروط، وبموجبه يمكن للفرد الحصول على سيارة مُجهزة بالتنسيق مع الجمارك، موضحة أنّ الكارت يحمل العديد من المزايا للحاصلين عليه، كتسهيل التعامل مع مختلف الجهات الحكومية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنّ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع جميع الشكاوى وتتعامل معها وتعمل على حلها بشكل كامل، وستعمل على فحص أي شكوى تصل إليها سواء من خلال الأرقام المخصصة لذلك أو من خلال الصفحة الرسمية على فيسبوك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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