نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة للتنفيذيين: متابعة ميدانية لملفات العمل على أرض الواقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على ضرورة انتظام العمل فى كافة القطاعات بالجودة المطلوبه بما يضمن تنفيذ خطط العمل والمشروعات التنموية لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

حيث أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرار بتحديد مهام معاونيه خلال الفترة المقبلة لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجة دون أي تقصير.

وجاء فى قرار محافظ الجيزة تكليف إبراهيم ناجى الشهابى نائب المحافظ بالإشراف على كافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وتوابعها ويكون رؤساء هذه الوحدات مسئولين أمامه مسئولية كاملة إلى جانب الإشراف العام على تنفيذ المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والإشراف الكامل على الجهاز التنفيذى لسوق الجملة بـ 6 أكتوبر وجهاز استهلاك الطرق وجهازي المنطقتين الصناعيتين بعرب أبو ساعد وجرزا بالاضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشروعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة واداء فروع المرافق العامة ومديريات الخدمات واعتماد لجان الموارد البشرية للعاملين بالجهات ولاية إشرافه والعاملين بالأمانة الفنية للإعلانات وجهاز شبكات المرافق على ان يتم عرض تقريرًا دوريًا على السيد المحافظ بكافة الانجازات والمعوقات.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتكليف هند أحمد محمد عبد الحليم نائب المحافظ بالإشراف الكامل على جميع أحياء مدينة الجيزة ويكون رؤساء الاحياء مسئولين أمامها مسئولية كامله بالاضافة إلى الاشراف الكامل على الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات والمراكز التكنولوجية ووحدات تطوير العشوائيات والتعاون الدولى والسكان ومشروعات البنية الاساسية وادارات التدريب والامومة والطفولة وشئون المرأة والسياحة ومشروعك وملف محو الامية والجمعيات الأهلية ومشروع تطوير نزلة السمان ومدينة الطلبة والطالبات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ويكون رؤساء هذة الاجهزة والمراكز والوحدات والادارات مسئولين أمامها مسئولية كاملة إلى جانب الإشراف الكامل على الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش والأمانة الفنية للجنه العليا للإعلانات وجهاز معلومات شبكات المرافق وذلك فيما يخص الموضوعات الواقعة بنطاق مدينة الجيزة وأحيائها واعتماد لجان الموارد البشرية الخاصة بالعاملين جهة اشرافها على ان يتم عرض تقريرًا دوريًا على السيد المحافظ بكافة الانجازات والمعوقات.

كما اصدر المهندس عادل النجار قرارًا بتكليف اللواء شاكر محمد مصطفى يونس سكرتير عام المحافظة بالاشراف الكامل على الجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى.

كما اصدر محافظ الجيزة قرارا بتكليف محمد نور الدين السكرتير العام المساعد بالإشراف على مدينة الجيزة على ان يعرض كل ما يتعلق بهذا الشأن على نائبة المحافظ.

وأكد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لكافة ملفات العمل والتواجد الميدانى من خلال الجولات التفقدية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب انجاز المشروعات وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.