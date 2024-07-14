نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معًا لتكافل حقيقي".. ننشر البرنامج الانتخابي للقائمة الموّحدة لانتخابات صندوق تكافل "الصحفيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت عنوان “معًا لتكافل حقيقي”، أعلن المرشحون لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، برنامج القائمة الموّحدة؛ بهدف تحقيق تكامل يدعم الجمعية العمومية للصندوق، صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.

وتوافقت القائمة الموحدة للتكافل الحقيقي على خوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل في 28 يوليو الجاري.

وكان قد تقدّم أمس السبت، أعضاء القائمة الموحدة لانتخابات صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، وهم: “حسام الكاشف، حسام السويفي، مساعد الليثي، أحمد عبادي، محمد المعبدي”، بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس إدارة الصندوق.

يشمل زيادة موارد الصندوق الآتي:

ترقية الاشتراك عبر شركات تأمينية. إقامة منافذ بيع سلع معمرة وتموينية، تعود أرباحها للصندوق. إقامة حفلات بمبلغ مالي على مسرح النقابة. عقد اتفاقية مع البنوك لأموال المسؤولية الاجتماعية. رفع قيمة القروض التي تُمنح من الصندوق بضمان الاشتراك إلى 90%، بدلًا من نسبة الـ70% المُقررة حاليًا. السعي إلى إيجاد إطار لتقديم قروض للزملاء أعضاء الصندوق، بضمان البدل، مشابهة لما تمنح البنوك، ولكن بنِسب أقل في الفائدة، وعلى نحو أسرع. إقامة معرض لمستلزمات المدارس. تنظيم رحلات حج عمرة بقرض مُيسّر يسدد عبر سنتين. تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء صندوق التكافل، عبر المشاركة في مناسباتهم، والمساهمة في دعم مالي للفئات المُستحقة. تقديم الرعاية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية للأعضاء المشتركين في الصندوق، أو لأسرهم، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات للفئات العمرية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وحالات الطوارئ الأخرى. السعي إلى تنفيذ استثمارات جديدة، تضاعف أرباح الصندوق، عبر الاستثمار العقاري الآمن، في إطار نسبة الـ25% المُخصصة للاستثمار الآمن من رأس مال الصندوق

فتح باب الترشّح لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني بالنقابة، وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات، وإيميلات أعضاء الجمعية العمومية، الذي سيحصل عليه العضو المرشّح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.