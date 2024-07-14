صديق العيسوي يتقدّم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الزميل صديق العيسوي بأوراق ترشّحه لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، بعد أن حضر اليوم الأحد لمقر النقابة، في اليوم الثاني لتلقّي طلبات وأوراق المرشحين.

وقال “العيسوي” إنه قرر خوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل، بعد استشارة عدد من زملائه أعضاء الجمعية العمومية بالصندوق، وذلك رغبةً في استكمال ما بدأه زملائه من أعضاء المجلس السابق، لتطوير العمل داخل الصندوق خلال الفترة المقبلة، وتنمية موارده، ووضع حلول مبتكرة لأي عقبات تواجه الصندوق مستقبلًا.

وأوضح "العيسوي" أنه بصدد وضع برنامج انتخابي محدد، لعرضه على أعضاء الجمعية العمومية، والعمل علي تنفيذه لنيل ثقة زملائه، وأن هدفه خدمة أعضاء النقابة جميعًا، وحثّهم على الاشتراك في عضوية الصندوق، لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وكذلك مضاعفة المميزات التكافلية للصندوق لجذب الأعضاء الجدد.

فتح باب الترشّح لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني بالنقابة، وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات، وإيميلات أعضاء الجمعية العمومية، الذي سيحصل عليه العضو المرشّح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.