وزير التعليم يوجه من قنا بتفعيل الكاميرات بالفصول: سأتواجد بكل مدرسة في مصر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اجتماعا مع مديري مديريات التربية والتعليم بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، ومديري الإدارات التعليمية؛ بهدف الاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير الأداء بالمديريات والعملية التعليمية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم خلال العام الدراسي وخاصة الكثافات الطلابية.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، وقيادات وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور صبرى خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والمهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

وقال عبداللطيف، إن الهدف من هذه اللقاءات المتواصلة إشراك كافة القيادات في تحسين جودة التعليم لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أنه من الضرورى لمن يعمل فى الحقل التعليمى أن يكون لدية رسالة وهدف سامى، وأن يدرك مسئوليته عن جيل يشكل مستقبل الوطن.

وأوضح أن لقاء اليوم يستهدف مناقشة أهم المحاور التى نعمل عليها خلال الفترة القادمة، وهذه المحاور تتمثل فى مشكلة كثافة الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى آليات جذب الطلاب للمدارس.

وتابع أنه يعتزم اقتحام المشكلات والمعوقات بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، وإعادة هيبة المعلم وتقديم كل سبل الدعم له للقيام بدوره على أكمل وجه.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا، استعرض فيه الوزير نسبة حضور الطلاب في كل إدارة تعليمية بالمحافظات الأربعة، مؤكدا أن ارتفاع كثافة الطلاب بالفصول تؤثر على أداء المعلمين وهو ما ينعكس على عدم انجذاب الطلاب للمدرسة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المقترحات حول مواجهة ارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول، حيث حرص الوزير على الاستماع للآراء لوضع الحلول والخطط المستقبلية للكثافات الطلابية العالية والتي تختلف من إدارة تعليمية لأخرى داخل المحافظة ذاتها.

وطالب الوزير الحضور بوضع كل إدارة تعليمية خطة مقترحة متكاملة؛ لمواجهة الكثافة الطلابية وفقا لظروف وطبيعة الإدارة، وذلك لدراستها.

وواصل: "أنا لست وزيرا يجلس في المكتب.. وسأتواجد داخل كل مدرسة في مصر"، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة المدارس فى القرى والنجوع، لتفقد أوضاعها على الحقيقة والواقع، وذلك من أجل المساهمة في تحسين الواقع التعليمي ورفع جودة التعليم.

ووجه الوزير بأهمية تفعيل الكاميرات بالفصول الدراسية جنبا إلى جنب، مع تفعيل لائحة الانضباط بشكل كامل للمساهمة في ضبط العملية التعليمية بالمدارس.