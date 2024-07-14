محمود فوزي: برنامج الحكومة يستهدف جذب الاستثمارات والتصدي لأزمة الكهرباء

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جدة - نرمين السيد - المستشار محمود فوزي
وصرح المستشار محمود فوزي، بأن تعاون وتنسيق الوزارات مع بعضها البعض بدا ملحوظا وهو أمر إيجابي، يساهم في إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية، فضلا عن توفير الطاقة للاقتصاد الوطني، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتصدي لأزمة الكهرباء، ووضع برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإيجاد حلول في فترة زمنية قصيرة.
وأوضح أن الحكومة قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار خلال بيان برنامج الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة هي حكومة تحديات، وتضع تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير متطلبات المواطن المصري صوب أعينها، إذ وضعت الحكومة محور الطاقة ضمن المحاور الأساسية لبرنامجها لتأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات، وكذلك حل مشكلة انقطاع الكهرباء.
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