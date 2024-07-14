جولة لوزير العمل بين عِمالة غير مُنظمة داخل ”صينية أرابيلا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 02:25 مساءً - قام محمد جبران وزير العمل صباح اليوم الأحد ،بجولة بين عِمالة غير مُنظمة،داخل مكان تجمعهم في منطقة صينية أرابيلا بالتجمع الخامس ،أثناء إنتظارهم للعمل اليومي في مجالات مُختلفة ،خاصة البناء والتشييد ..وإستمع "الوزير" إلى مطالبهم ،وأكد لهم على توجيهاته إلى مديرية عمل محافظة القاهرة ،بالنزول إلى هذه "التجمعات" التي يتمركز فيها هذه النوعية من العمال ،للحصر،وبحث كل الآليات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم.

وأوضح الوزير – بحسب بيان صحفي – اليوم ،أن القيادة السياسية تولّى الإهتمام الأكبر نحو نزول كافة المسؤولين إلى المواطنين،والتعرف على مطالبهم ،و الاستجابة ،وتقديم كافة الخدمات، والحياة الكريمة لهم ..