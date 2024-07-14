أحمد الوكيل: مصر بلد الفرص ونقطة تلاقى تجارية كبيرة فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 02:26 مساءً - قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية بلد الفرص على مختلف المستويات في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي، متابعا: "يتفق المصريون بالطبع علي أن اتفاقية التجارة الحرة والقطاع الخاص هما الطريقان الأساسيان للتقدم وتعمل مصر على مجال واسع للتعاون بين مختلف هذه الجهات عن طريق تغيير قوانين العمل لدفع الاقتصاد إلى الإمام وتوفير فرص العمل والاستثمارات المختلفة".

وأضاف خلال كلمته في منتدي رجال الأعمال المصري الصربي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عرضته قناة "اكسترا نيوز": "تعمل مصر على تغيير السياسات بجانب دعم المشروعات الكبرى مثل مشروع محور قناة السويس الجديدة وزراعة مليون ونصف مليون فدان وتحديث البنية التحتية".

وتابع أحمد الوكيل: "مصر بها تعداد سكاني يتعدي 100 مليون لديها سوق داخلي كبير والأكثر أهمية هو موقع مصر كنقطة تلاقي تجارية كبيرة وقناة السويس الجديدة إضافة إلى توفير فرص عمل لمختلف المنتجين والموردين وتضم الفرص المختلفة مع الكيانات الاقتصادية الكبرى ومصر أرض الفرص في التجارة والصناعة والزراعة والمشروعات الكبرى والسياحة وغيرها".