وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض خطة صندوق مكافحة الإدمان خلال الفترة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 02:26 مساءً - - الدكتور مايا مرسى :تنفيذ أنشطة وبرامج لرفع الوعى بخطورة المواد المخدرة في 400 قرية جديدة خلال الـ 6 أشهر المقبلة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

- التشغيل الكامل لأول مركر عزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان فى محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ويستهدف تقديم الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية لعدد 3000 مريض سنويا من ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة

- الأنشطة تستهدف تكثيف الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بآيات الاكتشاف المبكر للتعاطى وتقديم الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

- إعداد كوادر تطوعية من أبناء قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للمشاركة فى تنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية بأضرار الإدمان

- إطلاق دورى رياضى لأبناء الأسر في القرى المستهدفة من مبادرة " حياة كريمة " تحت شعار " أنت اقوى من المخدرات "

استعرضت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقريرا عن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة " حيث سيتم التوسع في تنفيذ أنشطة الوقاية في 400 قرية جديدة ،حيث سبق وتم تنفيذ أنشطة توعية في أكثر من 780 قرية ، بالتعاون مع مؤسسة" حياة كريمة " . وتتضمن الأنشطة التوسع في تنفيذ زيارات منزلية للأسر للتوعية بآليات الوقاية الاولية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "16023" للحصول على كافة خدمات المشورة والعلاج لمرضي الادمان مجاناً وفى سرية تامة ، أيضا تنفيذ دورى رياضى لأبناء الأسر في هذه القرى تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الشباب و الأسر في هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات ،وسبل المواجهة.

كما تتضمن الأنشطة تنفيذ مبادرات توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب عن المخدرات من كون المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة ، مع التركيز علي التداعيات الخطيرة للمخدرات التخليقية بالاضافه الى التوسع في تنفيذ دليل المهارات الحياتية لتنمية الوعى لدى الأطفال من خلال أنشطة وألعاب ترفيهية وغالبية هذه الأنشطة مرتبطة بالبعد عن التدخين وأضرار تعاطى المخدرات، باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية لإعمال العقل وتحفز على التفكير الايجابي ومواجهة المشكلات وتستهدف أيضا رفع الابتكار لدى الأطفال، كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وفي ذات السياق بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى الحجز الداخلى لمرضى الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة دمياط بعدد 120 سرير بالتعاون مع محافظة دمياط وذلك بعد التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية تمهيدا للافتتاح الرسمى خلال الفترة المقبلة . و يعد المركز الأول فى محافظة دمياط لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بشكل متكامل ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ويتضمن عدد 2 عيادات خارجية، -كما سيتضمن المركز "صالة جيم – مكتبة – مسرح– قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ،ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 3000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة وان جميع الخدمات تقدم للمرضى مجاناً وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية كما أن لدى صندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن “16023” ما يقرب من 30 مركز علاجى فى 19 محافظة حتى الان .