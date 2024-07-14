نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعد الليثي: صندوق تكافل "الصحفيين" هو جزء مهم من العمل النقابي الذي يشرف به كل منتمي إليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي مساعد الليثي المرشّح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، ضمن قائمة تحمل اسم “معًا لتكافل حقيقي”، إن صندوق التكافل هو جزء مهم من العمل النقابي، الذي يشرف به كل منتمي إليه.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن فكرة التواجد في أي مكان يخدم الصحفيين والنقابة والمهنة بصفة عامة، هو أمر مفروغ منه بالنسبة لكل عاشق لمهنته ونقابته، خاصة لو كانت مهنة الدفاع عن الحريات، وحقوق المواطنين، وسيادة الوطن واستقراره، وكشف المتاجرين باسمه في كل زمان ومكان.

وأكد أن خدمة الزملاء والكيان النقابي لا تحتاج لموقع، وإنما الموقع هو وسيلة وتكليف، لتسهيل مهام أي زميل يسعى فعليًا لتقديم ما لديه لزملائه ونقابته، لافتًا إلى أنه سيظل فخورًا بكونه عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وسيظل داعمًا لكل الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في كل أمر، أو قرار يدعم الزملاء ومصالحهم، ومعارضًا لأي قرار أو أمر يضر بالجماعة الصحفية.

وتابع: “بالنسبة للزملاء أعضاء صندوق التكافل، طرحت نفسي عليكم ثقة في حماس وطموح الزملاء حسام السويفي وحسام الكاشف، وباقي الزملاء في القائمة، أحمد عبادي ومحمد معبدي، وقدرتهم وقدرتنا معًا على تقديم كل ما في وسعنا لتطوير آليات عمل الصندوق، سواءً من ناحية الاستثمارات، أو القروض، أو المشاركة في رعاية الحالات الخاصة صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة تعود على الأعضاء، من أموال الصندوق، حسب اللوائح والقوانين المُنظّمة لعمله”.

واستكمل قائلًا: “اختيار هذه المجموعة دون مساعد الليثي أمر يسعدني، لثقتي في حماسهم ونواياهم، وما يمتلكون من أفكار قابلة للتنفيذ، وإن تم اختياري معهم، فهذا شرف إضافي تمنحه لي الجمعية العمومية للصندوق، لعلي أستحقه، وأقدم ما يستحقه للزملاء”.

للمزيد

القائمة الموحدة لانتخابات صندوق تكافل "الصحفيين" تتقدّم بأوراق ترشّحها

"معًا لتكافل حقيقي".. ننشر البرنامج الانتخابي للقائمة الموّحدة لانتخابات صندوق تكافل "الصحفيين"

فتح باب الترشّح لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني بالنقابة، وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات، وإيميلات أعضاء الجمعية العمومية، الذي سيحصل عليه العضو المرشّح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.