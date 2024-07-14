وفى هذا الشأن أكد محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على تصعيد الكوادر من العاملين بأجهزة المحافظة وتأهيل الشباب لتقلد المناصب القيادية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكلف محمود فؤاد رئيسًا لحي بولاق الدكرور وعز حسانين رئيسًا لمركز أطفيح في المقال التالي

محمد يوسف

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