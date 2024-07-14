«صحة قنا» تطلق قافلة طبية بقرية العَطيات ضمن «حياة كريمة» غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية العَطيات التابعة لإدارة دشنا الصحية وذلك علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء 15و16 يوليو الجاري.





وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة "حياة كريمة" والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة. وأشار بدران، إلى أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان. وتابع، كذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

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