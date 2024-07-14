مباحثات بين الأزهر وإندونيسيا لإغاثة غزة وإعادة إعمارها

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جدة - نرمين السيد - سحر نصر خلال اللقاء
ورحبت وزيرة المالية الإندونيسية، بلقاء الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، مؤكدة صداقتها بالدكتورة سحر نصر، ومشيدة باختيارها في منصب المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات في مصر.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك لدعم غزة واللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا إلى مصر للعلاج، وخاصة الأمهات والأطفال، فضلا عن الطلبة الفلسطينيين الذي قدموا لتلقي العلم في الأزهر الشريف.
كما تشاور الجانبان في الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وإمكانية المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي.
ومن ناحيتها، تقدمت مستشار فضيلة الإمام الأكبر الدكتورة سحر نصر، بالشكر لوزيرة المالية الإندونيسية، على حفاوة الاستقبال والكرم الكبير الذي شهده وفد فضيلة الإمام الأكبر في دولة إندونيسيا.
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