وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: تعاون وتنسيق الوزارات مع بعضها البعض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 03:31 مساءً - - الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تضع توفير متطلبات المواطن صوب أعينها

- التعاون والتنسيق ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري

- برنامج الحكومة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية

- التصدي لأزمة الكهرباء وتحسين كفاءة إستخدام الطاقة وتجديدها من أولويات الحكومة

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب، الاجتماع الثامن للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، بحضور السيد المستشار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن السادة نواب الوزراء، المهندسة/ صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السيد المستشار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن تعاون وتنسيق الوزارات مع بعضها البعض بدا ملحوظًا وهو أمر إيجابي، يساهم في إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية، فضلا عن توفير الطاقة للاقتصاد الوطني، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتصدي لأزمة الكهرباء، ووضع برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإيجاد حلول في فترة زمنية قصيرة.

وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي أن الحكومة قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، حيث قد أشار الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيان برنامج الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة هى حكومة تحديات، تضع تكليف السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير متطلبات المواطن المصري صوب أعينها، إذ وضعت الحكومة محور الطاقة ضمن المحاور الأساسية لبرنامجها لتأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات، وكذلك حل مشكلة انقطاع الكهرباء.