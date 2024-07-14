الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد اثني عشر سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 03:31 مساءً - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد اثني عشر سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، هم:

• السيدة/ هيرو مصطفى غارغ .. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

• السيد/ عمر نتيزيمبيريه .. سفير جمهورية بوروندي.

• السيد/محمد آيت وعلي .. سفير المملكة المغربية.

• السيد/ إيريك شوفالييه .. سفير الجمهورية الفرنسية.

• السيد/ سامي شيبا .. سفير جمهورية ألبانيا.

• الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي حسن .. سفير جمهورية السودان.

• السيد الدكتور/ قحطان طه خلف جنابي ... سفير جمهورية العراق.

• السيد/ دولي غو ألبير ... سفير جمهورية كوت ديفوار.

• السيد/ علي عبدي أوارى ... سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.

• السيد/ سيرجيو ناتو كابا ... سفير جمهورية موزمبيق.

• السيد/ صالح بن عيد الحصيني .. سفير المملكة العربية السعودية.

• السيد/ مرزازاده برويز مراد علي ... سفير جمهورية طاجيكستان.

هذا، وقد رحّب السيد الرئيس بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.