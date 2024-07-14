الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد 12 سفيراً جديداً لدى مصر "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 03:32 مساءً - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد اثني عشر سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، هم:

هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

عمر نتيزيمبيريه، سفير جمهورية بوروندي.

محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية.

إيريك شوفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية.

سامي شيبا، سفير جمهورية ألبانيا.

الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي حسن، سفير جمهورية السودان.

الدكتور قحطان طه خلف جنابي، سفير جمهورية العراق.

دولي غو ألبير، سفير جمهورية كوت ديفوار.

علي عبدي أوارى، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.

سيرجيو ناتو كابا، سفير جمهورية موزمبيق.

صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية.

مرزازاده برويز مراد علي، سفير جمهورية طاجيكستان.

ورحّب الرئيس السيسى بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.