القناة الأولى ترصد أبرز فاعليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 03:32 مساءً - قال محمود جميل، مراسل القناة الأولى، إن أمس السبت شهد فعاليات رائعة في مهرجان العلمين، وكانت هناك فعالية خاصة بالحيوانات الأليفة، إذ يشهد المهرجان 5 مهرجانات منها مهرجان للحيوانات الأليفة.

وأضاف جميل، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية: "فوجئنا بالفعالية وكانت الأجواء ممتعة، وكانت الكلاب موجودة في ظل ألعاب ترفيهية وفاشون شو للكلاب، وكان ذلك أمرا رائعا، وأي شخص من الأُسّر لديه كلب يمكنه تركه في المنطقة الترفيهية المخصصة للحيوانات الأليفة وسيتم العناية به بشكل كامل".