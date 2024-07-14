نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام الكاشف: سنعمل على هيكلة صندوق تكافل "الصحفيين" واستثمار موارده بشكل آمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي حسام الكاشف المرشح لعضوية مجلس إدارة صندوق تكافل نقابة الصحفيين، ضمن قائمة "معًا لتكافل حقيقي"، إن المجلس السابق للصندوق لم يُجرِ أي انتخابات منذ عام 2015؛ وذلك بسبب إهمال مجلس النقابة للصندوق ونشاطاته المختلفة.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه كان عضوًا بمجلس إدارة الصندوق السابق، وكان ينادي بعقد الانتخابات وتغيير مجلس الإدارة وفقًا للائحة، ولكن لم يجد أي استجابة من مجلس النقابة أو الأعضاء الآخرين.

وأكد "الكاشف" أن مجلس الصندوق السابق كان يستثمر أمواله فقط في عمل ودائع بالبنوك، والتي يكون المستفيد الوحيد منها هو البنك فقط وليس الأعضاء؛ نظرًا لغياب أي استثمار آخر لتلك الأموال، ولا يزيد قيمة الصندوق بشكل يحقق مصالح الأعضاء، ويوفّر لهم الخدمات المختلفة.

وتابع: "من هنا بدأت فكرة القائمة، والتي تعبّر عن جموع الصحفيين أعضاء الصندوق، من مؤسسات قومية، وأيضًا صحف خاصة، وصحف حزبية متوقّفة، وهو ما يؤكد لأعضاء الجمعية العمومية للصحفيين أننا نمثّل جميع الفئات، وعلى اطلاع كامل بمشكلاتهم ومطالبهم، الهدف من القائمة هو التجانس، وتبادل الخبرات المُكتسبة من المؤسسات والمرجعيات المختلفة".

وأوضح "الكاشف" أن برنامج القائمة الانتخابي مبني على أساس هيكلة الصندوق بشكل كامل، وإنهاء نحو 9 سنوات من الجمود التي عاشها مجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع خطط لتنمية أموال الصندوق واستثمارها بأوجه مختلفة.

ولفت "الكاشف" إلى أن لائحة الصندوق تُتيح لمجلس الإدارة استثمار 25% من أموال الصندوق، بما يُدر عائدًا للأعضاء، سواءً كان هذا الاستثمار عقار أو ذهب أو أي طريقة أخرى، قائلًا: "من الممكن الاستفادة من ذلك عن طريق الاستثمار في طروحات النقابة المختلفة، والتي تستثمر أموال الصندوق بشكل آمن في العقار لصالح الزملاء، وهذا ما كنت أنادي به منذ نحو 9 سنوات".

وأشار إلى أول خطوات مجلس الإدارة الجديد حال فوز القائمة بالانتخابات، وهو فرض الاشتراك الإجباري على أعضاء النقابة، وبدلًا من أن يكون أعضاء الصندوق 6 آلاف عضو فقط، يصبحون 12 ألفًا، ومن هنا تزيد موارد الصندوق، ويصبح المستفيد الأول هو الصحفي، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي يقدّمها الصندوق، والتي يجهلها الكثير من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة؛ نظرًا لتوقف نشاطاته لسنواتٍ طويلة.

وأكد "الكاشف" إطلاقه حملة منذ نحو 5 سنوات، تحت مُسمى "اشترك وأنت في مكانك"؛ تهدف زيارة الصحفيين داخل مؤسساتهم المختلفة، وتعريفهم بالصندوق والخدمات التي يقدّمها، وحثّه على الاشتراك وملء الاستمارة وهو في مكانه داخل مؤسسته، لافتًا إلى أن إعادة تلك الحملة من جديد ولكن بشكل جماعي من مجلس إدارة الصندوق، سيزيد من أعداد المشتركين، وبالتالي ستتضاعف الخدمات.

فتح باب الترشّح لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني بالنقابة، وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات، وإيميلات أعضاء الجمعية العمومية، الذي سيحصل عليه العضو المرشّح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.

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