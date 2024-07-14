منال عوض: 279 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات الصلبة في البحيرة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التسليم الابتدائي، اليوم الأحد، لخلية الدفن الصحي وأعمال الساتر الخاصة بالخلية بمركز بدر بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 132 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.





جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية ظهر اليوم من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في تحقيق طفرة كبيرة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة في جميع المحافظات والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

ولفتت الوزيرة إلى إنشاء المشروع على مساحة 33 فدانا وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط "ريب راب" كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وقالت الوزيرة إن حجم الإستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحيرة بلغت نحو 279 مليون جنيه، لافتة إلى تنفيذ مشروعات ضمن عقد تنفيذ المرحلة الأولى والمتضمنة محطة وسيطة ثابته بمنطقة دمنهور، بتكلفة 29 مليون جنيه، محطة وسيطة ثابتة بمنطقة كفر الدوار وقد بلغت تكلفتها 31 مليون جنيه.

ونوهت بتسليم المدفن الصحي الآمن بمركز بدر (الخلية الأولى) قد بلغت تكلفتها 35 مليون جنيه، كما تم الإنتهاء من رفع كمية 188 ألف طن تراكمات بتكلفة بلغت 32 مليون جنيه، كما أنه جاري تنفيذ خلية جديدة بمركز بدر بتكلفة 20 مليون جنيه.