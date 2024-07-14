وزير التموين والتجارة الداخلية يستقبل رئيس البورصة المصرية ويبحثان تنشيط البورصة السلعية

استقبل اليوم الأحد، الموافق 14-يوليو-2024، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث قدم أحمد الشيخ التهئنة للدكتور شريف فاروق على ثقة القيادة السياسية باختياره وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، كما بحثا سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بها، وأيضا اتفق الطرفان على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية.

كما بحث الطرفان الاستفادة من الخبرات المتراكمة للبورصة المصرية في إدارة السوق وأيضاً كيفية الاستعانة بخبرات البورصات السلعية الحاضرة على مستوى العالم والاستفادة من تجاربها .كما ناقش الطرفان دراسة أن يضاف مستقبلا التعامل على عقود آجلة للسلع المتداولة بالسوق الحاضر.