مساعد الليثي: لن يستمر صندوق تكافل "الصحفيين" في السكون الذي كان عليه خلال السنوات الماضية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس إدارة صندوق تكافل نقابة الصحفيين، ضمن قائمة "معًا لتكافل حقيقي"، إن قرار ترشّحه جاء بناءً على طرح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، للاستفادة من الخبرات الاقتصادية لديه، كونه محررًا للملف الاقتصادي منذ سنوات، ولديه أفكار اقتصادية مختلفة، تدعم استثمار أموال الصندوق لصالح الأعضاء.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن الزملاء الصحفيين المرشّحين ضمن القائمة، اجتمعوا قبل قرار الترشّح، وتناقشوا حول الأفكار والمُقترحات المختلفة، يمكن تقديمها للزملاء، وزيادة الموارد والخدمات، والتي تزيد أموال الصندوق من 140 مليون جنيه، إلى 250 مليونًا، وهو المُستهدف للقائمة حال فوزها بالانتخابات، خلال الـ4 سنوات المقبلة لمجلس الإدارة.

وأضاف أن الطرح الذي تعرضه القائمة على الجمعية العمومية للصندوق ينقسم إلى جزئين؛ الأول هو وجهة خدمية تعتمد على تقديم كل أوجه الدعم الاجتماعي للأعضاء، وهو الأمر الذي كان يغفله الصندوق طوال السنوات الماضية، والمشاركة في الحياة الاجتماعية لهم.

وأكد أن الجزء الثاني يخص الشِق التكافلي للصندوق، وذلك عن طريق تقديم مقترحات وأفكار تزيد من قيمة الموارد، وليس فقط الاعتماد على وضع أموال الصندوق في ودائع بالبنوك، والاستفادة من الفوائد، وهو الأمر الذي يتطلّب البحث عن استمثارات مختلفة لتلك القيمة المالية الكبيرة، وهو الأمر الذي يعود على الجزء الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم للحالات الخاصة، والحالات المرضية الحرجة، والكوارث، والأزمات، وغير ذلك، باعتباره جزءًا أصيلًا من دور الصندوق تجاه أعضائه.

وتابع: "نستهدف تنمية أموال الصندوق، والاستفادة من نسبة الـ25% التي حددتها اللائحة، للاستثمار في مشروعات تكون نسبة المخاطرة فيها 0%، مثل الأصول العقارية، والتي يمكن أن يقوم الصندوق فيها بشراء مثلًا وحدات مصيفية، تُدر عائدًا طوال 8 أشهر في العام، ويظل الأصل العقاري بقيمته المتزايدة سنويًا، والتي تتضاعف وفقًا للما نشهده في السوق".

واستطرد بأن الفترة التضخمية التي مرّت على مصر، منذ عام 2019 حتى اليوم، كانت ستضاعف قيمة أموال الصندوق بشكل كبير جدًا، لو تم استثمار تلك الأموال في مشروعات مختلفة، كانت لتصل إلى نحو مليار جنيه أو مليار ونصف الآن.

واستكمل قائلًا: "لن يتم الدخول في مشروعات بها أي نسبة مخاطرة، وسنعمل على تنمية استثمارات الصندوق، وتعريف الزملاء به، وحثّهم على الاشتراك، حتى تزيد القيمة التكافلية المُقدّمة، وأقول لهم لن يستمر الصندوق في هذا السكون الذي كان عليه خلال السنوات الماضية".

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فتح باب الترشّح لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني بالنقابة، وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات، وإيميلات أعضاء الجمعية العمومية، الذي سيحصل عليه العضو المرشّح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.