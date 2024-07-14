لصون حقوق المستهلك.. وزير التموين يناقش مع الغرف التجارية ضبط الأسواق

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدًا من الاتحاد العام للغرف التجارية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم الوفد التهنئة للوزير على ثقة القيادة السياسية بتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية.





كما بحث الوزير أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد العام للغرف التجارية في العديد من الملفات، والتي كان أبرزها ملف ضبط الأسواق والأسعار، خلال الفترة القادمة.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق، بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب لاستقرار الأسعار بالسوق المحلى.

وتمت مناقشة سبل التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك في مجال حماية المستهلك وصون حقوقه.

كما اتفق "فاروق" على عقد مجموعة من الاجتماعات الأخرى مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار.

وترأس الوفد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، والمهندس هاني محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثاني لرئيس الاتحاد، والمهندس محمد المصري رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.

كما حضر الاجتماع، كلٍ من المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وأيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور كل من المهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.