لمخالفتها بشروط منح الترخيص.. وزير العمل يوقف نشاط شركة إلحاق عمالة بالخارج

جدة - نرمين السيد - محمد جبران، وزير العمل

قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، وقف نشاط شركة النجم الساطع لإلحاق العمالة بالخارج، الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط عمليات إلحاق العمالة رقم 1383 "شركات"، وذلك لاخلالها بشروط منح ترخيص مزاولة هذا النشاط.





ووجه "جبران" الإدارات المُختصة، بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق. يأتي القرار تنفيذًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003، بشأن اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل، وعلى المذكرة المعروضة من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات، بشأن قيام هذه الشركة بمخالفة شروط منح ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة.

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